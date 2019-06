Ciro Ferrara è morto? Fake news: "Dovrete ancora sopportarmi"

L'ex difensore ed allenatore, ora opinionista tv, ha saputo della terribile news diffusa dai social: "Qualche folle su Facebook...".

Nuovo capitolo delle fake news che riportano morti celebri inventate. Stavolta è stato Ciro Ferrara, ex difensore di e , a finire nella centrifuga delle assurde notizie inventate dal social riguardo a presunte ed improvvise dipartite.

Ci ha pensato lo stesso Ferrara a rassicurare tutti i suoi fans smentendo la terribile notizia, a quanto pare nata da Facebook in mattinata e diffusasi a macchia d'olio nei vari social, tanto che questi cominciavano ad essere invasi da messaggi di condoglianze.

Ferrara, ora opinionista , ha pubblicato un video per tranquillizare riguardo il suo status:

"Qualche folle su Facebook ha scritto che Ciro Ferrara è morto. Ciro Ferrara non è ancora morto.Voglio rassicurare amici, parenti e tutti quelli che mi seguono: sono ancora qua, mi dovrete ancora sopportare".

Classe 1967, dopo aver lasciato la panchina cinese del Wuhan Zall, Ferrara è nuovamente opinionista tv, ruolo che ha ricoperto spesso in carriera in mezzo alle sue esperienze con la , la Juventus, e la Nazionale azzurra maggiore e Under 21.