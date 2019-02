Chievo-Roma, infortunio per Schick: problema muscolare e Porto a rischio

La Roma rischia di dover fare a meno di Schick contro il Porto, in forte dubbio anche Olsen. Di Francesco spera di recuperare Manolas.

La vittoria di Verona fa respirare la Roma in campionato ma lascia qualche strascico negativo prima della Champions sul fronte infermeria, dove a preoccupare ora sono le condizioni di Patrik Schick.

L'attaccante ceco, schierato di nuovo titolare da Di Francesco dopo la buona prova contro il Milan, è stato costretto a chiedere il cambio per un problema alla coscia sinistra e si è seduto in panchina con una borsa del ghiaccio.

L'infortunio di Schick in realtà non sembra grave ma, trattandosi di un fastidio muscolare, la sua presenza nell'andata degli ottavi contro il Porto in programma martedì prossimo resta in forte dubbio.

Di Francesco però al termine della partita di venerdì è sembrato possibilista su un eventuale recupero-lampo.

"Schick ha un fastidio al flessore ma non dovrebbe essere nulla di grave".

Chi invece quasi certamente in Champions League non ci sarà è il portiere svedese Olsen, anche lui alle prese con un problema muscolare al polpaccio. Mentre Di Francesco spera di recuperare Manolas, out a Verona per un fastidio al pube.

"Più facile Kostas di Olsen. Ma con Mirante, come si è visto a Verona, stiamo tranquilli. Di sicuro metterò in campo giocatori che possano almeno darmi il 90/95% delle loro possibilità".

Infine il tecnico della Roma rimanda ancora il rientro di Cengiz Under che quindi non ci sarà neppure contro il Porto.

"Niente Champions per lui. Potrebbe tornare disponibile per la partita successiva, contro il Bologna. Insieme a Perotti".

L'emergenza infortuni della Roma, insomma, forse sta davvero per finire.