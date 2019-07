Chievo, Pellissier è il nuovo responsabile dell’area tecnica

Sergio Pellissier è il nuovo responsabile dell’area tecnica del Chievo: lo ha annunciato il presidente Campedelli alla presentazione di Marcolini.

Nuova avventura per Sergio Pellissier al . Appesi gli scarpini al chiodo al termine dell'ultimo campionato di , l'ormai ex attaccante della Valle d'Aosta è stato nominato responsabile dell’area tecnica del club veneto.

Una nuova veste annunciata direttamente dal presidente del Chievo Luca Campedelli, intervenuto oggi alla presentazione davanti alla stampa del nuovo tecnico Michele Marcolini. Ufficializzata così una notizia che era nell'aria già da tempo.

Sarà dunque compito di una bandiera come Pellissier, che al Chievo ha dedicato la maggior parte della propria carriera da calciatore, aiutare il club nella risalita in massima serie dopo la retrocessione in Serie B.

Non lo farà più dal campo, dove ha già dato tutto collezionando oltre 130 goal con la maglia dei clivensi, bensì da dietro la scrivania. In una vesta del tutto inedita per lui.