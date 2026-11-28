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Kevin De Bruyne, alla fine, non ci sarà. L'affaticamento muscolare rimediato venerdì ha indotto il Napoli e Allegri a non rischiare. Il campione belga non sarà così a disposizione del proprio allenatore contro il Sassuolo, nella gara delle 18 di domenica.

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De Bruyne le aveva giocate praticamente tutte, a novembre e anche prima. Quasi sempre da titolare. E nella serata in cui Allegri lo aveva fatto rifiatare, ovvero contro il Torino, era stato poi costretto a inserirlo in campo dopo pochi minuti al posto dell'infortunato Vergara.

Stavolta l'infortunato è lui, KDB. Forse sarebbe andato in panchina lo stesso contro il Sassuolo dopo un simile tour de force, Nazionale compresa, o forse no. Ora la sua assenza è diventata certa. Con Allegri costretto a ridisegnare un centrocampo che aveva finalmente trovato una forma.

TORNA ANGUISSA

Alla vigilia della trasferta del Mapei Stadium, appare così scontata una maglia da titolare per Frank Anguissa. A prescindere dal modulo che Allegri vorrà utilizzare, dunque la difesa a quattro oppure a tre.

La mezzala camerunense, non più titolarissimo a differenza delle stagioni scudettate con Spalletti e Conte, prenderà proprio il posto di De Bruyne come mezzala destra del centrocampo a tre del Napoli. Con Gilmour confermato davanti alla difesa e l'intoccabile McTominay a inserirsi come mezzala sinistra.

Anguissa tornerà titolare una settimana dopo essere stato schierato da Allegri contro il Torino, e mantenuto in campo per tutti i 90 minuti. A Manchester è invece partito dalla panchina, entrando nella parte finale della gara proprio in sostituzione di De Bruyne.

Getty Images

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VERGARA E LOBOTKA SONO OUT

La scelta di Anguissa è sostanzialmente l'unica possibile, anche perché Allegri è privo sempre per infortunio di altri due elementi del proprio centrocampo: Stanislav Lobotka e Antonio Vergara.

Lobotka, il play titolare che nelle scorse settimane è stato però messo in ballottaggio con De Bruyne, ha rimediato una lesione a una caviglia: il suo rientro dovrebbe avvenire solo tra un mese circa, dunque attorno alla fine dell'anno.

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Più grave il problema fisico rimediato da Vergara, elemento che Allegri ha utilizzato anche come mezzala, contro il Torino: la lesione di alto grado al bicipite femorale gli consentirà di tornare a disposizione solamente nel 2027.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL NAPOLI

Questa, senza De Bruyne, è la probabile formazione del Napoli per la gara di Reggio Emilia contro il Sassuolo:

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NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri