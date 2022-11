Chi è Salem Al-Dawsari, il centrocampista dell'Al-Hilal che ha deciso Argentina-Arabia Saudita

Con un destro a giro pregevole, Salem Al-Dawsari ha completato la rimonta regalando all'Arabia Saudita un clamoroso successo contro l'Argentina.

Una giocata di pregevole fattura gli ha regalano la scena del calcio internazionale. Un goal contro l'Argentina all'esordio ai Mondiali, un sogno vissuto ad occhi aperti.

Salem Al-Dawsari ha regalato all'Arabia Saudita un successo storico nella prima gara del Gruppo B dei Mondiali in Qatar.

Il numero 10 ha deciso la gara con una conclusione con il destro a giro che non ha lasciato scampo a Emiliano Martinez, con il numero uno dell'Albiceleste che ha dovuto raccogliere il pallone in fondo alla rete.

Trascinatore dell'Arabia Saudita nel percorso di qualificazione ai Mondiali 2022 con 7 goal in 13 partite, Al-Dawsari è diventato l'eroe nazionale dopo la rete che ha mandato k.o l'Argentina.

Nato a Wadi Al-Dawasir, il centrocampista classe 1991 ha miltato praticamente in tutta la sua carriera, finora, all'Al-Hilal, club in cui è cresciuto calcisticamente e ha debuttato tra i professionisti dopo la trafila nel settore giovanile.

Nella seconda parte della stagione 2017/2018, Salem Al-Dawsari ha tentato il grande salto nel calcio europeo. A gennaio 2018 si è trasferito in Spagna, al Villarreal, con cui ha giocato sei mesi raccimolando appena una presenza da subentrato contro il Real Madrid. Appena 33 minuti senza lasciare traccia. Un'avventura sfortunata per il 31enne, che è rientrato in patria ed è tornato a vestire la maglia dell'Al-Hilal.

Il goal di Al-Dawsari manda k.o l'Argentina a 32 anni di distanza dall'ultima volta: a Italia '90 fu il Camerun a beffare l'Albiceleste con il goal di François Omam-Biyik.

Con la rete contro Messi e compagni, Al-Dawsari aggiunge un ulteriore tassello a una carriera costellata di goal pesanti fuori dai confini dell'Arabia Saudita. Il numero 10 ha segnato in due Mondiali (Russia 2018 e Qatar 2022), in un Mondiale per Club (nel 2019 contro il Flamengo) e nella finale di Champions League Asiatica del 2019 contro i giapponesi dell'Urawa Reds.

Firme d'autore a cui il classe 1991 ha aggiunto quella pregiatissima contro l'Argentina. Una rete di bellezze e importanza capitale che lo ha portato alla ribalta mondiale.