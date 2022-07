Chi è Kenan Yildiz, il gioiellino che la Juventus ha strappato al Bayern

Il ragazzo firma per tre anni con la Juventus, al Bayern Monaco un piccolo indennizzo. Battuta la concorrenza del Barcellona.

Ha compiuto diciassette anni lo scorso 4 maggio ed è uno dei nuovi gioielli sui quali la Juventus ha deciso di puntare con forza. Kenan Yildiz è l’ultimo grande talento che tinge il suo futuro di bianconero.

Anche gli ultimi dettagli per il suo trasferimento all’ombra della Mole sono stati definiti e adesso non resta che capire se verrà aggregato alla Primavera o alla squadra Under 23.

Centrocampista turco, ma con madre tedesca, arriva alla Juventus a parametro zero, visto che il contratto che lo legava al Bayern Monaco è arrivato alla sua naturale scadenza.

Proprio il club bavarese ha cercato a lungo un’intesa per un rinnovo che però non è arrivato. Entrato a far parte del settore giovanile del Bayern quando aveva solo sette anni, ha saltato gli Europei U17 a causa di un infortunio e, sebbene faccia già parte del giro della rappresentativa turca U17, è ancora condonabile anche dalla Germania.

Centrocampista offensivo dotato di ottimo dribbling, grande velocità e buone qualità fisiche, ha esordito nella scorsa stagione con l’U17 del Bayern, prima di venire promosso (dopo aver messo a referto sei goal e sette assist in sole quattro partite), nell’Under 19.

Anche per la sua posizione contrattuale era uno dei talenti più ambiti d’Europa, tanto che sulle sue tracce c’era anche il Barcellona. Proprio il club blaugrana è stato dato realmente ad un passo dalla sua firma, prima però di subire il sorpasso della Juventus nella corsa che portava dritta al giocatore.

Kenan Yildiz ha sottoscritto un triennale con il club bianconero, mentre al Bayern Monaco è stato garantito un piccolo indennizzo.

Diventato a dieci anni il giocatore più giovane mai messo sotto contratto dall’Adidas, è pronto ora per un nuovo importante capitolo della sua carriera. La Juve ha fiutato l’affare e si è mossa con straordinaria decisione, il tempo dirà fin dove il gioiello turco riuscirà a spingersi.