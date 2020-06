Chi è Juanma Lillo, il nuovo vice di Guardiola al Manchester City

Il Manchester City si prepara a colmare l'assenza di Arteta con il 54enne Juanma Lillo: allena da quando aveva 20 anni e per Guardiola è "il maestro".

Il ruolo lasciato vacante a fine dicembre da Mikel Arteta, che ha deciso di mettersi in gioco per affrontare la difficilissima sfida di guidare l' , sta per essere coperto: il nuovo assistente allenatore di Pep Guardiola al sarà Juan Manuel (per tutti Juanma) Lillo, 54 anni, tecnico spagnolo che ha appena lasciato i cinesi del Qingdao Huanghai dopo aver condotto il club alla promozione nella Chinese Super League.

L'INCONTRO IN MESSICO NEL 2006

Il rapporto tra Lillo e Guardiola è sempre stato profondo nonostante la lontananza. I due giocano nella stessa squadra nel 2006, nei Dorados di Sinaloa, formazione messicana. Pep ha 34 anni e si prepara a concludere la propria carriera di calciatore, dopo aver vinto con il ed essere transitato anche dalla ( e ). L'allenatore è proprio il connazionale Lillo, arrivato pochi mesi prima dal Terrassa. Guardiola rimane in campo soltanto un paio di mesi, prima di appendere le scarpe al chiodo qualche tempo dopo.

Il campionato si conclude male, con i Dorados retrocessi a causa del celeberrimo promedio, che in - ma anche in - determina le posizioni finali in base alla media punti delle precedenti stagioni. Ma i mesi trascorsi assieme a Lillo non vengono dimenticati da Guardiola, che ancor oggi lo chiama "maestro", considerandolo il miglior allenatore avuto nella propria carriera.

Altre squadre

LA CARRIERA DI LILLO: SOLO PANCHINE

Lillo è uno dei pochissimi allenatori che non hanno un trascorso da calciatori. Inizia ad allenare a soli 21 anni il CF, formazione della sua città natale, e 10 anni più tardi corona il sogno di esordire in con il Salamanca, portato dal 1993 al 1995 dalla terza alla prima divisione spagnola.

Nel 1995/96 la squadra torna immediatamente in Segunda Division, ma colpisce gli appassionati spagnoli con un calcio piacevole e fatto di principi moderni. Tanto che, narrano le cronache, dopo un successo esterno per 4-2 con il suo Barcellona, lo stesso Guardiola bussa alla porta dello spogliatoio del Salamanca per fare i complimenti al suo giovane allenatore. Il primo incontro tra Lillo e Pep, in pratica, è questo.

SAMPAOLI E I MESI CON INIESTA

Lillo è celebre anche per aver lavorato assieme a Jorge Sampaoli, prima nella nazionale cilena e poi al , dal 2014 al 2017. Nel suo curriculum ci sono tante esperienze esotiche in giro per il Mondo: non soltanto il Messico e il , ma anche la (Millonarios e Atletico Nacional), il (Vissel Kobe) e la (Qingdao Huanghai), la sua ultima esperienza prima di scegliere di ricongiungersi con Guardiola al Manchester City.

Al Vissel Kobe, tra l'altro, Lillo ha avuto l'onore di lavorare assieme a un altro connazionale: Andres Iniesta, arrivato in Giappone per chiudere la carriera dopo i trionfi di Barcellona. L'unione si è concretizzata con quasi 20 anni di ritardo, se è vero che nel 2003 il candidato alla presidenza Luis Bassat, come ammesso dallo stesso tecnico, aveva scelto lui per la panchina. A vincere fu però Joan Laporta, che diede le redini della squadra a Frank Rijkaard.