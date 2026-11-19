📝 Bio: nella famiglia di GOAL dal 2011, giornalista pubblicista e Caporedattore dell'edizione italiana dal 2019.

Amo il calcio che in pochi raccontano, le storie vecchie e nuove che ci regala questo sport, le Unpopolar Opinion che forse non tutti hanno il coraggio di scrivere. Amo lo stadio, le notti di Champions e quella musichetta che mi ha portato a vivere due finali, a Istanbul e a Monaco di Baviera, come inviato per l'Inter.

Amo e odio il Fantacalcio, ma non riesco a farne a meno. Per questo motivo provo a dare agli altri quei consigli che non riesco a dare a me, su BonusMalus, il nostro fanta-brand.

Amo le sfide e amo mettermi alla prova. E allo stesso tempo essere me stesso. Tutte cose che ho avuto la fortuna di mettere insieme su 1VS1, come content creator.

🧠 Aree di competenza

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