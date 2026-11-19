Tra i rigoristi della Serie A, una delle situazioni più incerte riguarda l'Atalanta. Fino ad oggi la Dea ha calciatori due rigori, con due giocatori diversi. Ma chi è il tiratore principale?
RASPADORI L'HA CALCIATO IN CONFERENCE
Il primo rigore stagionale dell'Atalanta l'ha calciato (e realizzato) Giacomo Raspadori in Conference League contro il Pafos.
In campo c'era Scamacca, scivolato comunque in fondo nelle gerarchie, ma nessuno degli altri papabili rigoristi. Quindi è probabile che Raspadori sia un'opzione, ma un una prima scelta.
EDERSON RIGORISTA IN SERIE A
In campionato, invece, la responsabilità se l'è presa un po' a sorpresa Ederson.
Il brasiliano l'ha calciato e segnato contro il Frosinone, con in campo sia Krstovic che De Ketelaere, sulla carta avanti nelle gerarchie.
Ederson ne aveva calciato uno anche nella scorsa stagione e ha fatto così 2 su 2 in carriera. Potrebbe quindi continuare ad essere lui il primo rigorista, anche se in campo mancava ancora qualcuno...
LO SPECIALISTA KESSIE'
37 segnati ed 8 sbagliati, il curriculum di Kessié dal dischetto è da specialista assoluto. L'ivoriano non era a disposizione quando sono stati concessi rigori all'Atalanta quest'anno, ma l'impressione è che il prossimo penalty, se sarà in campo, lo calcerà lui.
Kessié davanti ad Ederson, poi Krstovic o Raspadori. Questa, ad oggi, dovrebbe essere la gerarchia dei rigoristi dell'Atalanta.
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