Chelsea, serata nefasta: Barkley 'ruba' il rigore, ma lo sbaglia

Il Chelsea ha perso in casa con il Valencia 0-1 e mancato un rigore: Barkley lo ha 'rubato' a Jorginho e William, ma ha colpito la traversa.

Non è stata proprio la serata che Frank Lampard sognava per il suo esordio in Champions League da allenatore. Il ha perso 0-1 in casa con il , ma con una beffa ancora più grande: un rigore sbagliato a 4 minuti dal termine.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Non è però l'errore in sé a fare notizia, bensì quello che è successo nei secondi precedenti. Dopo il fallo di mano di Wass sul colpo di testa di Tomori, si è impossessato della palla Ross Barkley. L'inglese ha voluto calciare a tutti i costi, rispedendo via sia Jorginho, rigorista nelle prime uscite, sia Willian.

L'ex , a colloquio con il brasiliano ex , si è battuto la mano sul petto come segno di fiducia in sé stesso. Poco prima aveva allontanato un contrariato Jorginho. L'esito del penalty non è però stato quello sperato: la palla ha soltanto scheggiato la parte superiore della traversa.

Barkley confidently tells Willian he’s got it.



-Penalty miss 87th minute.#CFC

pic.twitter.com/lx0Np3nUtq — Adam (@CFCMethod) September 17, 2019

Nel post-partita Lampard ha fatto chiarezza, affermando che Barkley è il rigorista designato della squadra.

“Ross è il rigorista, lo era in pre-stagione e ne ha segnati due. Lo è già stato quando è partito titolare, lo era oggi quando è entrato e l’ha sbagliato. Non so cosa si siano detti, ma quando Barkley entra è lui il rigorista”.

Per Barkley si tratta del secondo rigore sbagliato su 5 tirati in carriera, mentre Jorginho segnati 13 su 14, Willian 5 su 6. Quest’anno in Supercoppa Europea il rigore per il Chelsea lo ha tirato e segnato Jorginho, con Barkley che era pronto a subentrare, ma è entrato solo dopo il rigore.