Champions League, risultati 1ª giornata - Tottenham rimontato, pari Galatasaray

Nei match del pomeriggio il Tottenham getta alle ortiche la vittoria facendosi riacciuffare dall'Olympiacos, pari senza goal in Bruges-Galatasaray.

Dopo le gare di martedì, la prima giornata della fase a gironi di viene completata dalla tornata di sfide del mercoledì. Prima quelle del tardo pomeriggio, poi i match delle 21.

Ad aprire le danze è il doppio pareggio tra Bruges e e in - : Spurs avanti di due goal in Grecia grazie a Kane e Lucas Moura, ma che si sono fatti rimontare nel giro di pochi minuti. Nell'altro incontro, nessun goal in .

MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

GRUPPO A

BRUGES-GALATASARAY 0-0 [ore 18.55]

-REAL MADRID [ore 21.00]

GRUPPO B

OLYMPIACOS-TOTTENHAM 2-2 [26' rig. Kane (T), 30' Lucas Moura (T), 44' Podence (O), 54' rig. Valbuena (O)]

BAYERN-STELLA ROSSA [ore 21.00]

GRUPPO C

DINAMO ZAGABRIA-ATALANTA [ore 21.00]

SHAKHTAR-MANCHESTER CITY [ore 21.00]

GRUPPO D

ATLETICO MADRID-JUVENTUS [ore 21.00]

BAYER LEVERKUSEN-LOKOMOTIV MOSCA [ore 21.00]

GIOCATE MARTEDÌ

GRUPPO E

NAPOLI-LIVERPOOL 2-0 [82' rig. Mertens, 91' Llorente]

SALISBURGO-GENK 6-2 [2' Haaland (S), 34' Haaland (S), 36' Kwang (S), 40' Lucumì (G), 45' Haaland (S), 47' pt Szoboszlai (S), 52' Samatta (G), 66' Ulmer (S)]

GRUPPO F

INTER-SLAVIA PRAGA 1-1 [63' Olayinka (S), 92' Barella (I)]

BORUSSIA DORTMUND-BARCELLONA 0-0

GRUPPO G

LIONE-ZENIT 1-1 [41' Azmoun (Z), 51' rig. Depay (L)]

BENFICA-LIPSIA 1-2 [69' Werner (L), 78' Werner (L), 84' Seferovic (B)]

GRUPPO H

CHELSEA-VALENCIA 0-1 [74' Rodrigo]

AJAX-LILLE 3-0 [18' Promes, 50' Alvarez, 62' Tagliafico]