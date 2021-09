Champions League, i risultati - Ronaldo non basta, Manchester United ko

Dopo il goal di Ronaldo, il Manchester United resta in 10 e subisce la rimonta dello Young Boys al 95'. Parità nella sfida tra Siviglia e Salisburgo.



La fase a gironi della Champions League 2021/2022 prende ufficialmente il via con la prima giornata. Il programma si è aperto oggi con le prime otto gare, in attesa delle sfide di domani che chiuderanno il programma dei primi 90 minuti.

Il goal di Cristiano Ronaldo, realizzato al 13' su imbucata meravigliosa di Bruno Fernandes non basta al Manchester United: l'espulsione diretta al 35' del primo tempod Wan-Bissaka complica i piani degli uomini di Solskjaer. I 'Red Devils' subiscono il pari dello Young Boys al 66' con Moumi Ngamaleu. La formazione di Berna prova fino alla fine a ribaltare il risultato e ci riesce al 95' con la rete di Siebatcheu che regala i tre punti agli uomini di Wagner.

Al 'Sanchez Pizjuan' di Siviglia, nel primo tempo l'arbitro bielorusso Kulbakov decreta ben 4 rigori. Il Salisburgo ne segna uno con Sucic al 21' e ne sbaglia due, uno proprio con l'attaccante croato e l'altro con Adeyemi, mentre Rakitic non sbaglia e riporta il risultato in parità al 44'. Nella ripresa, la formazione andalusa resta in 10 uomini per effetto della doppia ammonizione rimediata da En Nesyri e deve badare soprattutto a contenere il Salisburgo, che attacca a spron battuto ma senza ottenere l'effetto sperato.

GRUPPO E

BARCELLONA-BAYERN MONACO ore 21:00

DYNAMO KIEV-BENFICA ore 21:00

GRUPPO F

YOUNG BOYS-MANCHESTER UNITED 2-1 [13' Ronaldo (M), 66' Moumi Ngamaleu (Y), 95' Siebatcheu (Y)]

VILLARREAL-ATALANTA ore 21:00

GRUPPO G

SIVIGLIA-SALISBURGO 1-1 [21' rig. Sucic (SA), 42' rig. Rakitic (SI)]

LILLE-WOLFSBURG ore 21:00

GRUPPO H

CHELSEA-ZENIT ore 21:00

MALMOE-JUVENTUS ore 21:00