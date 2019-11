Champions, l'Atalanta si qualifica agli ottavi se...

Dentro o fuori per l'Atalanta di Gasperini, che può ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions: non dipenderà però solo dalla Dea.

Tre sconfitte e un pareggio nella sua prima annata in per l'. Grande delusione tra i tifosi nerazzurri, nonostante l'attuale stagione sia la prima esperienza del club bergamasco tra le grandissime d'Europa. Avvio negativo, ma ancora qualche chances di passare gli ottavi del torneo.

L'ATALANTA SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE...

Una qualificazione agli ottavi di Champions League non dipende solo dall'Atalanta, che dovrà sperare anche nelle altre gare per poter superare il proprio girone. La squadra di Gasperini non può sbagliare e nemmeno la capolista del girone può farlo.

L'Atalanta può andare in Champions:

- Se vince con e e allo stesso tempo il batte Shakhtar e Dinamo Zagabria

- Se vince con lo Shakhtar e Dinamo Zagabria e allo stesso tempo il Manchester City pareggia con Shakhtar e Dinamo Zagabria.

Insomma, solo i tre punti nelle ultime quattro gare del girone possono far realizzare all'Atalanta il sogno di andare oltre i gironi già al primo anno. Un pareggio della Dea contro Shakhtar o Dinamo, o una sconfitta del City contro il team ucraino o quello croato porterebbe al massimo la formazione bergamasca a sperare nell' .

ATALANTA FUORI DALLA CHAMPIONS SE...

- Perde contro lo Shakhtar

- Perde contro la Dinamo Zagabria

- Il City perde contro lo Shakhtar

- Il City perde contro la Dinamo Zagabria

- Perde contro lo Shaktar e pareggia contro la Dinamo

- Perde contro la Dinamo e pareggia contro lo Shakhtar