Cessione Sampdoria: Vialli a Genova per visitare le strutture

La , presto, potrebbe cambiare padrone. Da Massimo Ferrero al gruppo di investitori coordinati da Gianluca Vialli. E, proprio nella giornata odierna, l'ex calciatore blucerchiato è sbarcato a per visitare le strutture del club, con tanto di sopralluogo anche allo stadio "Luigi Ferraris".

A riportare questa indiscrezione è "Sky Sport", una notizia che dunque potrebbe portare presto a una svolta. Sebbene, al momento, la trattativa sembrerebbe essere in standby.

A maggior ragione considerando le parole di Ferrero, intercettato nelle ultime ore dai cronisti:

"Cessione della Samp? Questa è la barzelletta dell'estate, io non so niente e voi parlate con qualcuno che vi dà informazioni sbagliate. C'è un comunicato? C'è un primo comunicato nel quale chiedo di venire fuori allo scoperto, nel secondo comunicato vogliono vedere i conti, ma il prezzo è quello (100 milioni, ndr). Non l'ho mai alzato né abbassato".