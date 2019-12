Cellino conferma, Balotelli può liberarsi dal Brescia a gennaio: "Può partire gratis"

Il futuro di Mario Balotelli è sempre più in bilico e l'ipotesi di una cessione a gennaio cresce. Il vive un momento di grossa difficoltà e l'attaccante ha la possibilità di lasciare gratuitamente il club a gennaio.

A confermarlo è stato il presidente Massimo Cellino, che ai microfoni de 'Le Iene' ha specificato che la possibilità c'è, ma che lui spera che l'attaccante decida di rimanere comunque a Brescia.

"Mario è triste perché non riesce a esprimere il gioco del calcio. Giocare in per salvarsi è di grosso sacrificio, magari pensava che fosse più semplice. Lui a gennaio è libero di andare via gratuitamente. In questo momento deve scegliere la strada in salita o quella in discesa. Lui deve convincersi. Io non voglio che vada via. Se parte, abbiamo perso la scommessa tutti e due".