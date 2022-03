Cavasin e l’avventura con il Bari Sardo in Prima Categoria: “Faccio anche il magazziniere”

Una lunghissima carriera da allenatore, culminata anche con diverse stagioni vissute sulle panchine di Serie A. Alberto Cavasin ad inizio anni 2000 era uno dei tecnici italiani in rampa di lancio, tanto che si era anche meritato una Panchina d’Oro per quanto riuscito a fare alla guida del Lecce.

Le cose non sono poi andate come in molti avrebbero immaginato, tanto che la sua ultima parentesi in Serie A risale al 2011 e ad una dolorosa retrocessione con la Sampdoria, ma la voglia di fare calcio è rimasta intatta ed anzi con il Bari Sardo ha dominato il Girone C della Prima Categoria sarda e conquistato la promozione in Promozione con ben sei giornate di anticipo.

Alberto Cavasin, in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha spiegato come è nata questa insolita avventura.

“Colpa del Covid. A giugno ho l’accordo per allenare il Congo, ma risulto positivo e salta l’appuntamento a Parigi. Amen”.

A riportato il panchina è stata la voglia di campo.

“Innanzitutto il gruppo dei ragazzi è stimolante. Per loro faccio tutto, anche il magazziniere. E cucino”.

Il Bari Sardo ha ottenuto venti vittorie ed un pareggio in campionato, ed ha segnato 108 goal a fronte dei 9 subiti.

“Ci alleniamo 5 volte la settimana, gli avversari 3. Applichiamo un 4-2-3-1, ma soprattutto li maciniamo sul ritmo, nonostante tutti si chiudano a riccio per non farci segnare”.

Risultati così clamorosi vogliono dire tanto entusiasmo.

“Il nostro stadio è da 400 posti ed è sempre esaurito. Ma soprattutto è incredibile l’affetto della gente. Mi riempiono di regali: olio e tutti i prodotti della terra. Ti fanno sentire uno di loro, è una gioia immensa”.