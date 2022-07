Castillejo lascia il Milan e va da Gattuso: accordo raggiunto, oggi la partenza per Valencia

Il centrocampista spagnolo lascia il club rossonero e torna in Liga a titolo definitivo: prevista in giornata la partenza da Milano.

L'avventura di Samu Castillejo al Milan è giunta ai titoli di coda. Il centrocampista offensivo classe 1995 è pronto a lasciare il club rossonero e fare ritorno in patria, in Spagna: ad attenderlo c'è il Valencia del suo ex tecnico, proprio in rossonero, Gennaro Gattuso.

Secondo quanto riferisce 'Sky Sport', le parti hanno raggiunto l'accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Castillejo. Il calciatore ha già salutato i compagni e nella giornata di oggi lascerà Milano per volare in direzione Valencia.

L'articolo prosegue qui sotto

Arrivato dal Villarreal nell'estate 2018, l'avventura di Castillejo con la maglia del 'Diavolo' si conclude dopo quattro anni e 10 goal e 15 assist in 113 apparizioni. Nella passata stagione, quella dello Scudetto, lo spagnolo ha collezionato appena 5 presenze, con due assist all'attivo, partecipando alla vittoria del titolo da parte della squadra di Pioli.

Con Gattuso in panchina, nella stagione 2018/2019, Castillejo ha collezionato 39 partite tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana ed Europa League, totalizzando anche 4 goal e 4 assist.

I due sono pronti a ritrovarsi tre anni dopo la separazione, ma questa volta in un altro campionato e con un'altra maglia, quella del Valencia.