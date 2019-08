Caso Zaza-Belotti: cambia la regola per i goal deviati

La Lega assegna la rete a Belotti nonostante la deviazione di Zaza: "in caso di conclusione nello specchio, la marcatura va all'autore del tiro".

Primo caso dubbio per quanto riguarda i tanti fantallenatori d' : il secondo goal segnato dal porta la doppia firma di Belotti e Zaza, con quest'ultimo che ha deviato in maniera decisiva ma involontaria la traiettoria del tiro del Gallo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

In un primo momento la rete era stata assegnata al numero 11 granata, ma in seguito la Lega Calcio ha cambiato la propria decisione assegnando invece il goal a Belotti, autore della conclusione.

La nuova regola per i tiri deviati dice infatti che "nel caso di tiro indirizzato nello specchio della porta e deviato involontariamente in rete da un proprio compagno, la marcatura sarà assegnata all’autore originario del tiro". Diventa dunque decisiva la volontarietà da parte del giocatore che devia il pallone per ultimo.