Casillas non si ritira e vuole giocare ancora: "Per ora tutto tranquillo, sto bene"

A due settimane dall'infarto che l'ha colto in allenamento, Casillas ha comunicato che non si ritirerà: "Per ora tutto tranquillo, sto bene".

A due settimane dallo spavento più grande della sua vita, Iker Casillas non si vuole arrendere. Il portiere spagnolo continuerà a giocare, nonostante l'infarto che l'ha colpito l'1 maggio.

L'ex , attualmente in forza al , ha superato al meglio il problema di salute e ha voluto comunicare con un tweet che non ha intenzione di ritirarsi al momento.

Casillas ha passato con successo un controllo medico che lo ha rassicurato per il futuro della propria carriera.

"Ci sarà un giorno in cui mi dovrò ritirare, lasciatemi annunciare questa notizia quando arriverà il momento. Calma per ora. Ieri ho avuto un controllo col Dr.Filipe Macedo ed è tutto ok. Questa so che è una notizia che voglio condividere con voi."

Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora tranquilidad. Ayer tuve revisión con el Dr.Filipe Macedo. Todo muy bien. Eso sí que es una gran noticia que quería compartir con todos! 💙👍🏼 — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 17, 2019

L'estremo difensore dei Dragões spegnerà 38 candeline il 20 maggio. In questa stagione ha collezionato 42 presenze in questa stagione. Stagione che, in ogni caso, non dovrebbe quindi essere l'ultima della sua carriera.