Carvajal lancia la sfida: "Finale di Champions contro Ronaldo? Ci metto la firma"

Il difensore del Real Madrid, Dani Carvajal, tranquillo riguardo al sorteggio di Champions League: “Nessuno vorrà incontrarci”.

La fase a gironi della si è appena conclusa e c’è già chi pensa ai prossimi passi nel torneo e addirittura alla finalissima che il prossimo 30 maggio si disputerà allo stadio Ataturk di Istanbul.

Le classifiche dei Gruppi della massima competizione continentale per club, hanno detto che già agli ottavi la potrebbe trovare una super big come il e Cristiano Ronaldo, parlando dopo la gara vinta sul campo del ha ammesso di essere pronto a sfidare i suoi ex compagni di squadra, ma che preferirebbe ritrovarli direttamente in finale.

“Il Real è una squadra straordinaria, preferirei trovarlo più avanti. Firmerei adesso per incontrarlo in finale”.

Una sfida, quella lanciata dal fuoriclasse lusitano che è stata indirettamente accolta da Dani Carvajal che, parlando a margine di un evento, si è detto pronto a sfidare chiunque.