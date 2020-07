Caressa risponde a Mihajlovic: "L'argomento a quell'ora era il rigore di Lautaro"

Caressa risponde alle parole di Mihajlovic: "Sono il marito di Benedetta? Ringraziamo il cielo. Concetto disdicevole nel 2020".

Continua la polemica tra Fabio Caressa e Sinisa Mihajlovic: il tecnico del aveva accusato il telecronista di non aver dato il giusto spazio all'impresa felsinea sul campo dell' durante la trasmissione 'Sky Calcio Club'.

"Domenica abbiamo vinto con l'Inter e ho visto quella trasmissione dove si tolgono le giacche con quello piccolino che conduce, il marito di quella Benedetta Parodi (Fabio Caressa, ndr) e c'era anche Bergomi e altri. Ho sentito mezzora di quella trasmissione, non si è mai detta una parola sul Bologna, è una vergogna, sembra che lavorate su Inter Channel, nessuno ha parlato del Bologna né ha fatto i complimenti per la vittoria e per quello che ha fatto, questo non è giornalismo, non mi interessa rispondere a niente, vi saluto".

La risposta di Caressa è arrivata puntuale nel corso della trasmissione 'Deejay Football Club' in onda sulle frequenze di Radio Deejay.

"L'unica cosa fastidiosa e lo voglio dire, ma non per me che non me ne frega proprio niente, è il concetto che avere una compagna di successo accanto sia disdicevole. Questa cosa per chi ha due figlie come me è una cosa, nel 2020, un po’ grave".

Il giornalista si è giustificato con l'importanza del tema di discussione relativo al rigore sbagliato da Lautaro, che dopo la mezzanotte era più che approfondibile.