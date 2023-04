Oscar Cardozo, attaccante 39enne del Club Libertad ex Benfica e Olympiakos, si è schiantato in Paraguay a bordo di una jeep senza targa.

Tragedia sfiorata per Oscar Cardozo. L'attaccante ex Benfica e Olympiakos, oggi al Club Libertad, squadra del massimo campionato paraguaiano, si è schiantato con la sua auto contro un lampione dopo aver avuto un brutto incidente stradale.

Il tutto è avvenuto poche ore dopo i quattro realizzati in un tempo (da 55 minuti) nel 5-0 finale con cui la sua squadra ha annichilito il Cerro Porteño. Cardozo compirà 40 anni tra poco più di un mese, ma in campo è ancora in grado di stupire.

Neanche ventiquattro ore dopo la notte di gloria, ecco la tragedia sfiorata: Cardozo è stato protagonista, suo malgrado, di un incidente spettacolare ad Asuncion, capitale del Paraguay, dove il giocatore che era alla guida si è scontrato con un altro veicolo e poi, nel tentativo di evitare danni maggiori, si è schiantato contro un lampione: macchina distrutta e airbag scoppiati. A complicare la situazione il fatto che l'ex Olympiakos fosse alla guida di una jeep senza targa.

Il forte impatto, fortunatamente, non ha provocato nessun ferito ma soltanto tanta paura. Cardozo, così come l'alta persona coinvolta nell'incidente stradale, sta bene e nella giornata di oggi si è già allenato regolarmente con i compagni.