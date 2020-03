Caputo segna e manda il messaggio: "#Restate a casa, andrà tutto bene"

Dopo il goal segnato contro il Brescia, l'attaccante ha mandato un messaggio a tutti gli italiani per l'emergenza coronavirus.

Cantanti, attori, sportivi, vip d' tutti uniti con una sola frase e un hashtag, #Restateacasa. La richiesta di restare a casa a causa dell'epidemia di coronavirus si è diffusa in tutta Italia, con Ciccio Caputo che ha voluto mandare il messaggio direttamente dopo la rete segnata in - .

Dopo il vantaggio al Mapei, nell'ultima gara di del 26esimo turno prima del probabile stop del campionato, Caputo ha preso un biglietto dalla panchina con un chiaro messaggio, diffuso in diretta così che arrivi a più persone possibili in Italia e nel mondo, interamente scosso dal Covid-19.

Stavolta l'esultanza di Caputo è diversa, è un messaggio per gli italiani:

"#Restate a casa, andrà tutto bene".

Per evitare di diffondere il contagio, infatti, le autorità governative hanno chiuso cinema, discoteche, musei, ogni evento non essenziale previsto, così da contenere il coronavirus denominato Covid-19. Nella speranza che si rimanga il più possibile in casa evitando luoghi affollati, se non necessario. Come richiesto anche da Caputo.