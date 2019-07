Capello 'tira le orecchie' a Zaniolo: "Si è già messo sul piedistallo..."

Fabio Capello lancia un messaggio a Nicolò Zaniolo. Gli Europei Under 21 del gioiello della sono stati da dimenticare e il tecnico friulano, al 'Corriere dello Sport', tira le orecchie al giovane centrocampista.

Capitolo , al quale Capello dispensa consigli in chiave mercato augurandosi che il duo Boban-Maldini possa rilanciare il progetto rossonero.

"Il Milan ha speso 228 milioni per giocatori non da Milan, adesso deve per forza comprare giocatori da Milan. È quello che ci si aspetta da Maldini e Boban, non cinque giocatori eccellenti ma almeno due, sanno loro chi e dove, ma non l’ammucchiata dell’anno scorso. La nuova società con Paquetà e Piatek ha cominciato bene".