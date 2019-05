Capello non capisce: "Esaltiamo Klopp e critichiamo Allegri..."

Liverpool e Juventus deludenti in Champions League, l'ex allenatore bianconera dice la sua sui due tecnici: "Anche io esalto Klopp, ma..."

Dopo la grande rimonta contro l' , la deludente disfatta contro il sorprendente . Niente anche nel 2019 per la , che continua a sognare la vittoria del trofeo dopo più di un ventennio. Due finali perse e tanto rammarico per i tifosi bianconeri e la società piemontese.

Rispetto ad una Juventus che continua comunque a dominare in da tempo immemore, con l'ottavo Scudetto conquistato nel match contro la due settimane fa, c'è un che non riesce a festeggiare è in , nè in Europa.

Sconfitto in finale di Champions contro il Real dodici mesi fa, è stato abbattuto anche dal nella semifinale d'andata dell'attuale edizione. In più in Premier, nonostante un campionato stratosferico, rischia seriamente di non vincere il titolo nemmeno stavolta. Allungando il digiuno a ventinove anni.

Proprio riguardo i due tecnici, Allegri e Klopp, ha parlato Fabio Capello negli studi di Sky:

"Anche io esalto Klopp, ma il problema vero è che Allegri viene criticato e Klopp esaltato. Se vinceva una finale Allegri sarebbe giudicato un fenomeno, ma parliamo di uno che ha vinto cinque Scudetti e fatto due finali. Stiamo criticando uno che è arrivato al momento decisivo con giocatori importanti infortunati, questo gli è costato caro".

Il discorso era partito da una provocazione lanciata da Fabio Caressa riguardante lo stesso Klopp:

"Rischia di passare alla storia come l’allenatore più esaltato per il gioco e più perdente della storia".

Provocazione alla quale Beppe Bergomi, e lo stesso Capello (a cui Klopp piace tantissimo), avevano storto il naso: