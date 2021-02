Capello duro contro l'arbitro di Atalanta-Real Madrid: "Così si rovinano le partite"

Don Fabio analizza l'espulsione di Freuler: "Non era ultimo uomo e Mendy andava verso l'esterno: rosso ingiusto".

L'espulsione di Remo Freuler nel corso di Atalanta-Real Madrid, inevitabilmente, non è passata inosservata. Al 18', per un contatto con Mendy, il centrocampista svizzero s'è visto costretto a lasciare anzitempo la gara. Scelta netta, quella presa dal fischietto tedesco Tobias Stieler, che non ha avuto la benché minima esitazione.

Una decisione, dunque, che dà il via alle polemiche. Con Fabio Capello, negli studi di 'Sky Sport', a esprimere la sua chiave di lettura:

"Alcune volte un arbitro riesce a rivinare una partita. Era bello vedere l'Atalanta giocarsela con una spagnola nell'uno contro uno. Non era ultimo uomo e Mendy andava verso l'esterno, non era giusto il rosso. Il giallo c'era ma l'espulsione no. Così si rovinano le partite ".

Una defezione non da poco, in vista del ritorno degli ottavi di Champions League, per Gian Piero Gasperino. Che dovrà fare a meno di un perno che, in entrambe le fasi, ha (ampiamente) dimostrato di essere l'uomo in più in mezzo al campo per la formazione orobica.