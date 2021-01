Cancelo ha conquistato il Manchester City, Gundogan: "Ha qualcosa di diverso"

Joao Cancelo, dopo un inizio difficile, è diventato l'uomo in più del City di Guardiola. Il compagno Gundogan lo esalta: "Grande qualità".

Mentre la si gode Danilo, forse miglior giocatore bianconero per rendimento nel girone d'andata, al si leccano i baffi ammirando le giocate di Joao Cancelo. Sbarcato in Premier proprio in cambio del brasiliano più conguaglio.

Il portoghese, voluto fortemente da Pep Guardiola, dopo una prima stagione difficile sembra finalmente aver trovato la giusta posizione in campo che gli permette di esprimere le sue innegabili qualità tecniche.

Cancelo infatti martedì sera è stato tra i grandi protagonisti della rotonda vittoria ottenuta dal Manchester City contro il , quando l'ex terzino di e Juventus ha realizzato un goal e fornito un assist a Gundogan.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

Proprio il compagno, intervistato da 'BT Sports' al termine della partita, ha esaltato Cancelo che al City è diventato più un regista a tutto campo che un semplice terzino.

"Cancelo ha la capacità di offrire qualcosa di leggermente diverso nel ruolo in mezzo al campo. Riceve molto spesso il pallone e ha dei tocchi di grande qualità. Sapevo delle sue doti e per questo ho fatto il movimento. Lui mi ha dato una palla perfetta. Cancelo sta facendo bene, soprattutto nell’ultimo periodo. Abbiamo bisogno di lui a questo livello".

In questa stagione Cancelo ha finora collezionato 24 presenze, due goal e tre assist in tutte le competizioni. Ma soprattutto è diventato il fulcro del gioco come dimostrano i 140 tocchi contro il West Bromwich. Un regista, appunto.

Qualità che in ha mostrato solo a sprazzi, non convincendo del tutto prima l'Inter e poi la Juventus, che hanno così deciso di privarsene dopo una sola stagione senza troppi rimpianti. Almeno fino ad oggi.