Cancelo abbonato alla panchina: riserva anche col Portogallo

Nemmeno l'infortunio di Semedo schiude le porte della titolarità a João Cancelo: con la Lituania il ruolo di terzino è ricoperto da Ricardo Pereira.

"Guardiola è il miglior allenatore del mondo". Firmato João Cancelo. Eppure, il minutaggio concesso dal catalano al terzino portoghese in Premier League e nelle coppe è stato fin qui ridottissimo. E ciò si riflette anche in nazionale, dove l'ex terzino della proprio non riesce a conquistarsi uno spazio accettabile.

Nemmeno l'infortunio rimediato dal titolare Nelson Semedo ha schiuso le porte della titolarità a Cancelo, come qualcuno si sarebbe potuto invece aspettare: il terzino destro del , in campo questa sera contro la Lituania in una gara valevole per le qualificazioni a , è Ricardo Pereira, giocatore del .

Cancelo terza scelta, dunque, e del resto l'ex bianconero lo sapeva già da qualche tempo: inizialmente era stato addirittura ignorato dal commissario tecnico Fernando Santos, salvo essere convocato in un secondo momento proprio per sostituire l'infortunato Semedo.

Davanti a lui, come detto, oltre al terzino del c'è anche Pereira. Il quale, a differenza di Cancelo, è titolare al Leicester: l'ex ha giocato tutti i minuti di tutte e 12 le giornate di Premier League andate in scena fino a questo momento. L'ex bianconero, invece, è sceso in campo appena 5 volte, di cui 3 da titolare.

Insomma, l'avventura al non si sta certo sviluppando nel migliore dei modi per Cancelo, nonostante la maglia da titolare ricevuta da Guardiola contro l' . Davanti a lui c'è Kyle Walker, altro big del ruolo. Non esattamente la situazione più piacevole del mondo, contando che Euro 2020 è sempre più vicino.