La Lega Serie A ha infatti svelato, all'interno del bando riservato agli operatori della comunicazione con l'invito a presentare offerte per i diritti audiotelevisivi, un possibile format alternativo della Coppa Italia per quanto riguarda il triennio 2027-2030.
IL FORMAT A
Il cosiddetto Format A, di fatto, è quello in uso da diverse stagioni e che è stato mantenuto anche nell'edizione attuale. Il format con 40 squadre partecipanti, di cui 20 di Serie A, 16 di Serie B e 4 di Serie C.
Attualmente le otto formazioni teste di serie, tutte di Serie A, entrano in gioco a partire dagli ottavi di finale e giocano sia gli ottavi stessi che i quarti di finale in casa, in gara unica, come stabilito dal regolamento della competizione.
Per quanto riguarda le semifinali, sono l'unico turno che si disputano in gare di andata e ritorno. Partita unica, al contrario, per quanto riguarda la finale.
IL FORMAT B
Cambia qualcosa invece per quanto riguarda il possibile Format B, quello alternativo. A partire dal numero delle formazioni partecipanti, che non sarebbero più 40 bensì 56, 16 in più: 20 formazioni di Serie B, 20 di Serie B e 16 di Serie C "dando priorità - precisa la Lega Serie A nel bando - alle formazioni cosiddette "Seconde Squadre" delle Società di Serie A, indipendentemente".
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Con questo format, nel primo turno prenderebbero parte le società classificatesi dal nono al diciassettesimo posto del ranking di Serie A, le tre neopromosse dalla Serie B, le 20 squadre di Serie B e 16 di Serie C, sempre con priorità alle seconde squadre "indipendentemente dal campionato in cui militino".
Un'altra novità è che le teste di serie, nel Format B, non entrerebbero in scena negli ottavi bensì a partire dai sedicesimi di finale. Le semifinali sarebbero invece in gara unica, come tutti gli altri turni, e non suddivise tra andata e ritorno. Le seconde squadre potrebbero invece incontrare le rispettive prime squadre solamente in finale.
Come spiegato ancora dalla Lega Serie A, "per quanto riguarda il Format B il diritto di disputare la Gara unica in casa verrà determinato tramite sorteggio oppure in base al ranking secondo quanto definito dal Regolamento della Coppa Italia".
QUALE FORMAT VERRÀ UTILIZZATO
Il format da utilizzare nel prossimo triennio della Coppa Italia, dunque dall'edizione 2027/28 all'edizione 2029/30 comprese, verrà deciso in base alle offerte dei broadcaster.
"Ciascun Pacchetto comprendente la Coppa Italia - si legge ancora nel bando - consente agli Offerenti di presentare un’Offerta con riferimento a uno ovvero a tutti e due i Format, secondo quanto previsto dal presente Invito.
All’esito della procedura di cui al presente Invito, il Format applicabile alla Coppa Italia sarà determinato sulla base del Format oggetto dell’Offerta aggiudicata, secondo i criteri e le modalità di aggiudicazione previsti nel presente Invito.
Il Regolamento della Coppa Italia applicabile al Format aggiudicato sarà pubblicato con comunicato ufficiale sul sito internet istituzionale della Lega Serie A".