Calendario amichevoli Inter 2019 in tv e streaming: date e orari

Il calendario completo delle amichevoli estive dell'Inter in vista della stagione 2019-2020.

La stagione dell' inizierà con il ritiro di Lugano, dalla durata prevista di circa una settimana, e proseguirà poi con la consueta tournee asiatica prevista dall'International Champions Cup. Oltre ai test con , e (contro gli Spurs si giocherà a Londra) si aspettano conferme per ulteriori amichevoli di prestigio nell'estate nerazzurra.

CALENDARIO AMICHEVOLI INTER

DATA ORA PARTITA TV 20 lug 13:30 -Inter Sportitalia 24 lug 13:30 Juventus-Inter Sportitalia 4 ago 16:00 Tottenham-Inter Sportitalia

L'Inter scenderà poi in campo in tra il 24 e il 25 agosto per la prima giornata e in per l'inizio della fase a gironi (17-18 settembre).