Calciomercato Valencia, Falcao nel mirino: vuole tornare in Spagna

Falcao ha intenzione di lasciare la Ligue 1 per tornare nella Liga: c'è il Valencia, ma occhio anche al suo ex Atletico Madrid.

C'è stato un tempo, quando vestiva la casacca dell' , in cui Radamel Falcao era probabilmente il miglior centravanti al mondo. Una vera e propria tigre, pronta a sbranare tutti gli avversari a suon di potenza e reti decisive. Dopo i Colchoneros il colombiano ha avuto alti e bassi, ma ora potrebbe tornare in .

Secondo L'Equipe, infatti, Falcao è intenzionato a lasciare e la , convinto che il campionato francese non possa più dargli soddisfazione. Insomma, il Tigre vuole una nuova sfida, nuovamente nel torneo dove ha giocato meglio durante la sua carriera, prima di partire in direzione transalpina e inglese.

Qualificatosi alla Champions, il sta cercando un bomber d'esperienza per superare i gironi e dire la propria anche in campionato. Falcao è finito nel mirino e il giocatore sarebbe ben disposto a lasciare il Monaco per dire immediatamente sì.

33 enne, Falcao ha un contratto con il Monaco fino al 2020 e per forza di cose servirà pagare il cartellino al club del Principato per strapparlo ai francesi. Il presidente Lim vuole regalare un colpo importante ai suoi tifosi e non è da escludere possa essere proprio l'attaccante sudamericano.

Visto l'addio di Griezmann e una situazione nebulosa attorno a Diego Costa, nonchè i dubbi relativi a Kalinic, potrebbe clamorosamente entrare in corsa per Falcao anche il suo ex Atletico Madrid, ma per ora i Colchoneros non sembrano avere l'ex come priorità del mercato.

Nonostante la tremenda stagione del Monaco, Falcao ha comunque detto la sua ancora una volta, segnando quindici reti in Ligue 1 ed evitando guai peggiore per una squadra salvatasi dalla retrocessione solamente per un solo punto.