Calciomercato Udinese, Scuffet al Kasimpasa: ora è ufficiale

Simone Scuffet chiuderà la stagione in Turchia. E’ ufficiale il suo trasferimento in prestito dall’Udinese al Kasimpasa.

La trattativa era nell’aria da qualche giorno, adesso però è arrivata anche l’attesa ufficialità: Simone Scuffet lascia momentaneamente l’Udinese per trasferirsi in prestito al Kasimpasa.

A comunicare il definitivo buon esito della trattativa, è stato lo stesso club friulano attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Udinese Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società del Kasımpaşa Spor Kulübü, squadra che milita nella Super Lig turca, per il prestito di Simone Scuffet. Il portiere bianconero vestirà la maglia della squadra di Istanbul, che attualmente occupa il secondo posto in campionato, fino al 30 giugno di quest’anno. A lui l'in bocca al lupo di tutta la società per il prosieguo della stagione”.

Per il portiere classe 1996, si tratta della seconda esperienza lontano da Udine, dopo quella in Serie B con il Como nella stagione 2015/16, la prima in assoluto lontano dall’Italia.

Considerato uno dei portieri nostrani di maggior talento, nel corso di questa annata ha giocato 9 partite di Serie A, venendo poi dal 10° turno in poi relegato in panchina a favore dell’argentino Juan Musso.

In Turchia avrà la chance di competere ad alti livelli visto che il Kasimpasa è attualmente secondo in classifica al pari di Trabzonspor, Yeni Malatyaspor e Galatasaray a -6 dalla capolista Basaksehir. Con ogni probabilità, si giocherà una maglia da titolare con Ramazan Kose, l’estremo difensore turco che si qui ha giocato tutte le 17 gare di Super Lig.