Calciomercato Torino, Niang ceduto al Rennes: è ufficiale

Si chiude l’avventura al Torino di M’Baye Niang. Il Rennes ha infatti esercitato il diritto di riscatto e l’ha prelevato a titolo definitivo.

E’ giunta al capolinea l’avventura di M'Baye Niang al . L’attaccante francese naturalizzato senegalese infatti, è adesso da considerarsi a tutti gli effetti un giocatore del .

Il club transalpino ha deciso di esercitare il diritto di riscatto previsto dall’accordo che lo scorso 31 agosto gli aveva consentito di prendere il giocatore in prestito e quindi il trasferimento va adesso considerato a titolo definitivo.

Ad annunciarlo è stato lo stesso Torino attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale.

“Il Torino FC comunica di aver ceduto, a titolo definitivo allo Stade Rennais FC, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore M'Baye Niang. Il club francese ha esercitato il diritto di riscatto”.

Niang, classe 1994, era approdato giovanissimo in nel 2012 quando fu il a prelevarlo dal . La sua esperienza in rossonero è stata intramezzata dalle parentesi in prestito al , e al . Trasferitosi al Torino nell’estate del 2017 a fronte di un esborso da circa 14 milioni di euro, con i granata ha totalizzato 29 partite complessive (26 quelle in campionato) condite da 4 goal.

Ha chiuso l’ultima stagione al Rennes con 14 reti in 44 presenze (11 delle quali in 29 gare di ).