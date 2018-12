Calciomercato SPAL, Viviano ad un passo: arriverà in prestito

Emiliano Viviano è vicino a tornare in Serie A. Ad attenderlo c’è la SPAL, che ha già trovato un accordo con lo Sporting Lisbona.

Potrebbe essere già giunta al capolinea l’avventura allo Sporting Lisbona di Emiliano Viviano. Trasferitosi in estate in Portogallo per diventare uno dei punti fermi della compagine lusitana, l’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria, in realtà è finito in brevissimo tempo ai margini della prima squadra.

Mai utilizzato nel corso della stagione, Viviano è ora ad un passo dal fare il suo ritorno in Serie A, dove ad attenderlo c’è la SPAL. Secondo quanto riportato da Sky infatti, il club estense ha già trovato un accordo con lo Sporting sulla base di un trasferimento in prestito secco per due mesi, con la promessa di ritrovarsi poi a fine stagione per valutare al meglio la situazione.

Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal lusitano O’Jogo, anche la Fiorentina, la squadra della quale Vivino è grande tifoso, ha fatto un sondaggio per capire se ci fosse la possibilità di un clamoroso ritorno, lo stesso portiere però avrebbe preferito la SPAL e la possibilità di giocare nuovamente titolare a quella di essere il secondo di Lafont.

Viviano, classe 1985, nel corso della sua lunga carriera ha vestito in Serie A le maglie di Bologna, Inter, Palermo, Fiorentina e Sampdoria e può vantare anche un’altra breve e non fortunatissima esperienza all’Arsenal.

Il portiere toscano, che ha totalizzato anche sei presenze in Nazionale, rappresenterebbe un colpo capace di garantire alla SPAL esperienza oltre che grande continuità di rendimento.