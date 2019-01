Calciomercato Sassuolo, Carnevali: “Su Duncan non solo il Milan”

In attesa di definire l'affare Piatek con il Genoa, il Milan si guarda intorno a caccia di ulteriori rinforzi e occasioni appetibili. Il Sassuolo conferma l'interesse del Diavolo nei confronti di Duncan, mentre su Sensi il discorso si allarga con una forte concorrenza europea.

Intervenuto ai microfoni di 'Sportitalia', Giovanni Carnevali ha fatto il punto su Duncan, confermando l'interesse rossonero.

"Non c'è solo il Milan, ma anche altre società. La nostra volontà è di tenerli con noi almeno fino a giugno per far sì che il Sassuolo concluda la stagione nel modo migliore".