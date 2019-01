Calciomercato Sampdoria, Kownacki passa al Fortuna Dusseldorf

La Sampdoria ha annunciato la cessione in prestito con diritto di riscatto di Dawid Kownacki al Fortuna Dusseldorf.

La notizia era nell’aria da diversi giorni ormai, adesso però è arrivata anche l’ufficialità: Dawid Kownacki lascia la Sampdoria per accasarsi al Fortuna Dusseldorf.

Ad annunciare la definitiva chiusura della trattativa, è stato lo stesso club blucerchiato attraverso un comunicato nel quale ha reso anche noti i termini dell’operazione.

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e contro-opzione, al Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Dawid Kownacki”.

Kownacki, 21 anni, è approdato alla Sampdoria nell’estate del 2017 dal Lech Poznan. Dopo una buona prima annata condita da 5 reti in 21 partite di campionato, in questa stagione ha trovato meno spazio, totalizzando solo 13 presenze con un goal in Serie A (155’ i minuti totali) più altre 3 in Coppa Italia.

Per Kownacki si era parlato anche di un possibile trasferimento al Cagliari, ma lui ha voluto solamente la Bundesliga: