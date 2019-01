Calciomercato Roma, Andersen per la difesa: Marcano in uscita

C'è anche l'Inter su Andersen, ma la Roma prova a sfruttare gli ottimi rapporti con i blucerchiati per arrivare al danese.

Dopo Schick, arrivato nell'estate 2017 in quel di Roma, un altro blucerchiato sta calamitando l'attenzione di Monchi. I giallorossi lavorano in difesa per questa sessione di calciomercato invernale, decisi a portare nella capitale Joachim Andersen, 22enne in forza alla Sampdoria.

Andersen è arrivato nel 2017, acquistato dal Twente, e nel giro di un anno e mezzo è notevolmente migliorato, prendendosi con forza il ruolo da titolare nella Sampdoria nel corso di questa annata. Come ovvio dunque la sua valutazione si è impennata, ma la Roma vuole portarlo alla corte di Di Francesco a prezzi decisamente inferiori.

Il difensore della Sampdoria vale già trenta milioni, cifra che ormai è praticamente canonica per ogni giocatore sotto i 23 anni. Ciò nonostante, vista anche la grossa spesa dello scorso anno compiuta per Schick e dunque gli ottimi rapporti con Ferrero, Monchi punta a strapparlo per meno.

Come ricorda Il Messaggero c'è comunque anche l'Inter su di lui, che non potrebbe comunque offrire al ragazzo un posto da titolare. La Roma ha in Manolas e Fazio gli attuali imprescindibili e Juan Jesus come prima alternativa, ma nel roster giallorosso manca un giovane difensore.

L'assalto ad Andersen sarà realtà solamente in caso di sicura cessione di Marcano, arrivato a zero nel calciomercato estivo, ma deludente nelle poche uscite con la Roma. L'esperto centrale spagnolo piace al Siviglia, pronto a riportarlo in Liga dopo ben otto anni.

Oltre a Marcano in partenza c'è anche Bianda, appena 18enne, ma desideroso di avere spazio in prestito. Probabilmente in Serie B. Se Dendocker è l'ultimo obiettivo per il centrocampo, Andersen è quello per la difesa. Non nomi top, ma su cui Monchi ha intenzione di puntare.