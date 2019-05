Calciomercato Roma, Alfaro su De Rossi: "Non è l'unico che vuole venire al Boca"

Il tecnico del Boca Juniors, Gustavo Alfaro, accoglierebbe a braccia aperte Daniele De Rossi: "Tra utopia e realtà c'è una differenza importante".

Nel futuro di Daniele De Rossi c'è soltanto una cosa certa: la gara d'addio tra e in cui scenderà in campo con una fascia da capitano personalizzata per salutare nel migliore dei modi il popolo giallorosso che gli ha sempre voluto bene.

Ancora sconosciuta la prossima destinazione che prenderà vita dopo il 30 giugno, data di scadenza del contratto con il club capitolino: si è parlato molto dell'ipotesi Boca Juniors per la simpatia provata da 'Capitan Futuro' nei confronti degli 'Xeneizes', i quali sarebbero pronti a ricambiare accogliendolo come merita.

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico Gustavo Alfaro non si è sbilanciato sulla possibilità di vedere De Rossi all'opera in , ammettendo che sarebbe lieto di poter allenare un campione del suo calibro.

"De Rossi non è l'unico giocatore che ha voglia di venire qui al Boca. Mi riferisco a gente importante, ne ho sentito parlare molto ultimamente. Però da questa utopia alla realtà c'è una grossa differenza".

Un punto a favore del Boca Juniors potrebbe essere rappresentato dalla presenza di Nicolas Burdisso in qualità di direttore sportivo, ex compagno di squadra e soprattutto amico di De Rossi. Che continua a guardarsi attorno.