Calciomercato, Robinho lotterà per il titolo turco: è del Başakşehir

Il Sivasspor ha annunciato l'accordo con l'Istanbul Başakşehir per il trasferimento dell'ex milanista Robinho: andrà via a gennaio.

Rilanciatosi con il Sivasspor dopo qualche anno senza trionfi, Robinho proverà a fare nuovamente quello che lo ha caratterizzato nel suo primo decennio da professionista: vincere trofei importanti. Da gennaio, infatti, l'ex attaccante del Milan giocherà per l'Istanbul Başakşehir, attuale prima in classifica del campionato turco.

E' stato lo stesso Sivasspor a confermare attraverso i propri canali social di aver raggiunto un principio d'accordo per il trasferimento di Robinho all'Istanbul: otto reti in sedici partite segnate fin qui per il brasiliano e nuovamente la possibilità di vincere un titolo in Europa.

Dopo il ritorno in Brasile e la Cina, in cui ha vinto il campionato con le maglie dell'Atletico Mineiro e del Guangzhou Evergrande, nel 2017 Robinho è tornato in Europa grazie alla corte dei turchi del Sivasspor, che hanno dimostrato come il 34enne di Sao Vicente abbia ancora qualcosa da dire.

Il Başakşehir è stato eliminato nel terzo turno di Europa League dal Burnley, ma vista l'attuale posizone di classifica è plausibile che nella prossima annata possa confrontarsi con la Champions League, o comunque nuovamente con un torneo continentale. Con un Robinho in più.

Il brasiliano, classe 1984, ha lasciato il Milan nel 2014 dopo un quadriennio in cui ha vinto l'ultimo Scudetto pre-dominio Juventus, ovvero quello conquistato insieme a Ibrahimovic in maglia rossonera nel 2011. 32 goal in 144 presenze con il Diavolo: ora Robinho giocherà per la sua quinta squadra europea.