Calciomercato Real Madrid, Ruben Dias potrebbe spingere Nacho in A

Il Real Madrid ha individuato in Ruben Dias un obiettivo per la difesa. Il suo arrivo libererebbe Nacho sulle cui tracce ci sono Inter e Napoli.

Militao, Jovic, Hazard e nessuna intenzione di fermarsi. Il ha sin qui condotto una straordinaria campagna acquisti, ma l’obiettivo di ringiovanire e rafforzare la rosa a disposizione di Zinedine Zidane non è ancora stato pienamente raggiunto.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Il club iberico è infatti pronto a comprare ancora e, se Didier Deschamps ha già di fatto annunciato l’imminente trasferimento di Mendy a Madrid, c’è un altro elemento che potrebbe presto andare a completare la retroguardia delle merengues: Ruben Dias.

Il difensore del , considerato uno dei nuovi gioielli del calcio lusitano, è secondo Sport il nuovo grande obiettivo del Real. I Blancos sono già da giorni in contatto con le ‘Águias’, perché è in corso una trattativa che dovrebbe portare in l’attaccante Raúl de Tomás e l’intenzione è proprio quella di allargare il discorso al difensore.

L'articolo prosegue qui sotto

Visto che il valore di mercato del cartellino di Ruben Dias è decisamente superiore a quello dell’attaccante che nelle ultime stagioni ha giocato in prestito al Cordoba, al Valladolid e al , i Blancos dovrebbero completare l’offerta con un ricco conguaglio, ma la cosa non sembra essere un problema.

L’eventuale acquisto di Ruben Dias potrebbe avere ripercussioni anche sul mercato italiano. Con il portoghese e Militao il pacchetto difensivo sarebbe da considerarsi completo e quindi Nacho sarebbe costretto a cercare posto altrove.

Sempre secondo Sport, il centrale iberico potrebbe trasferirsi in e sulle sue tracce ci sarebbero già e . Sulla panchina dei partenopei, tra l’altro, siede Ancelotti, tecnico che già ha avuto modo di allenare Nacho ai tempo del Real.