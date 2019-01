Calciomercato Napoli: Fornals 'congelato' per giugno

L'abbondanza a centrocampo porta il Napoli a rimandare i discorsi per Pablo Fornals: il centrocampista del Villarreal diventa una pista per l'estate.

Quello che era venuto fuori come nome a sorpresa, si trasforma in una suggestione per giugno. Pablo Fornals-Napoli non si farà, perlomeno nella finestra invernale di calciomercato.

La permanenza di Hamsik e Diawara certifica l'abbondanza di centrocampisti nella rosa a disposizione di Ancelotti: ecco perchè la pista che conduce al talento spagnolo del Villarreal, secondo il 'Corriere dello Sport', è stata messa in stand-by.

Le sirene cinesi non avranno effetto sul capitano slovacco, che dunque terminerà la stagione in azzurro; Diawara, seppur non convincendo, resterà all'ombra del Vesuvio; Allan-PSG, infine, sembra un capitolo (per ora) chiuso.

In organico, nella zona nevralgica, il Napoli ha Allan, Hamsik, Fabian Ruiz, Zielinski e Diawara: ceduto Rog in prestito al Siviglia, le opzioni in mezzo al campo ad Ancelotti di certo non mancano e l'arrivo di Fornals affollerebbe il reparto.

A meno di clamorosi ribaltoni, dunque, il mercato dei partenopei può considerarsi chiuso: ad un giorno e mezzo dal 'gong', entrate e uscite appaiono cristallizzate.