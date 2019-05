Calciomercato Napoli, Clyne è un'occasione: sondaggio col Liverpool

Il Napoli cerca un nuovo terzino destro e pensa a Nathaniel Clyne, di rientro al Liverpool dopo sei mesi in prestito al Bournemouth.

Il cerca un nuovo terzino destro e potrebbe pescarlo in dove, oltre a Trippier del , la società di De Laurentiis segue pure Nathaniel Clyne.

Il terzino inglese tornerà al dopo aver giocato gli ultimi sei mesi in prestito al Bournemouth ma, complice l'esplosione di Alexander-Arnold, non rientra nei piani futuri dei Reds.

Ecco perchè il Napoli avrebbe già sondato il terreno per capire la fattibilità dell'operazione dal costo peraltro non certo eccessivo. Clyne infatti potrebbe sbarcare in per circa 15 milioni di sterline, pari a 17 milioni di euro.

Per acquistare Clyne comunque il Napoli dovrà battere la concorrenza del e dello stesso Bournemouth, che vorrebbe trattenerlo.

Clyne rappresenta una soluzione più economica rispetto a Trippier e, superato il problema allo schiena che lo aveva tenuto fermo parecchi mesi, si è rilanciato al Bournemouth.

Nell'ultima stagione Clyne, classe 1991, ha collezionato 15 presenze col Bournemouth dopo essere sceso in campo solo due volte col Liverpool fino a gennaio. Il futuro ora potrebbe essere a Napoli.