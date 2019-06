Calciomercato Napoli, Ceballos nel mirino: con lui Llorente ed Hernandez

Il Napoli punta il Real Madrid per creare una colonia spagnola sotto Ancelotti: Giuntoli al lavoro per i tre giocatori di Zidane.

Dopo Callejon, Albiol e Higuain, arrivati a sotto richiesta di Benitez, in azzurro potrebbero sbarcare altri tre giocatori provenienti dal . Forza spagnola massima per i partenopei, che stanno puntando Llorente, Hernandez e Ceballos.

Tutti e tre fuori dai piani di Zidane, secondo la Gazzetta dello Sport sarebbero finiti nel mirino di un Napoli deciso a portare altri spagnoli sotto Ancelotti, così da unirli ai già presenti ed essenziali Fabian Ruiz, Callejon e Albiol. Titolarissimi nella stagione appena conclusa.

Il dubbio è il prezzo del pacchetto che Perez vuole esporre in vetrina. Il Real non ha fretta di cedere i tre giocatori, e ascolterà le migliori richieste per fare cassa: davanti alla possibilità di venderli tutti insieme però il presidente dei Blancos potrebbe realmente risolvere diversi problemi.

In si parla di una cifra di 50 milioni per la cessione dei tre giocatori, impiegati poco nell'ultima stagione tra Lopetegui e Zidane e decisi a prendersi la ribalta altrove. Giuntoli sta lavorando per convincere Perez a lasciare partire Hernandez, Llorente e Ceballos senza spese folli da parte del Napoli.

Diverse le idee di mercato di un Napoli che ha chiuso l'acquisto di Di Lorenzo e punta con decisione Fornals, Ilicic, Castagne e sopratutto il sogno James Rodriguez, sul quale c'è però una pronta a migliorare la propria formazione in ogni reparto per puntare alla Champions.

L'unico dubbio del Napoli nel cercare i tre spagnoli è legato a Koulibaly, il quale piace non poco al Real e sarebbe richiesto come contropartita per lasciare partire Hernandez, Llorente e Ceballos. Eventualità che De Laurentiis, anche davanti ad una considerevole cifra economica, non sembra voler prendere in considerazione.