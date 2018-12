Calciomercato Napoli, bloccato Almendra del Boca Juniors

Il Napoli mette le mani Agustin Almendra, giovane talento del Boca Juniors: gli azzurri stanno valutando se chiudere ora l'operazione o a giugno.

Il Napoli continua a vincere in campionato e tiene la scia della Juventus, ma la società azzurra si mostra già attiva sul mercato. La dirigenza ha infatti bloccato il giovanissimo Agustin Almendra, talento del Boca Juniors.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', gli azzurri stanno valutando se chiudere ora l'operazione con il club argentino o se rinviare l'appuntamento a giugno. Il classe 2000 piaceva anche ad altri club europei, ma il Napoli sembra aver fatto la mossa decisiva per bruciare tutti.

In Argentina lo chiamano 'la nueva joya': Almendra è un centrocampista di qualità capace di giocare da vertice basso o in posizione più avanzata da mezz'ala o trequartista. Da molti viene paragonato a Juan Roman Riquelme per le caratteristiche tecniche.