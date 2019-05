Calciomercato Napoli: 20 milioni per De Paul, Albiol resta

Al Napoli piace De Paul, nella giornata odierna summit in casa partenopea per discutere dell'argentino e degli altri obiettivi (Ilicic, Almendra).

Il , archiviata oramai la stagione con il secondo posto in campionato, sta già lavorando alacremente per mettere a disposizione di Ancelotti nella prossima stagione una rosa ancor più competitiva.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, fermo restando l'interesse nei confronti di Ilicic dell' (piace anche Castagne, ma c'è da trattare con gli orobici) e Lozano del Napoli, sul taccuino di Giuntoli, per quanto riguarda gli esterni d'attacco, c'è l'argentino Rodrigo De Paul. Contratto in scadenza nel giugno del 2023, viene valutato dall' circa 30 milioni di euro.

Il giocatore piace anche ad e , ma gli ottimi rapporti e gli affari passati tra De Laurentiis e Pozzo fanno propendere l'asticella dalla parte dei campani. L'affare potrebbe anche essere chiuso a 20 milioni, cifra considerata adeguata dal ds.

Nella giornata odierna De Laurentiis, Ancelotti, Giuntoli e Chiavelli si incontreranno proprio per fare il punto sul mercato. Si parlerà anche di Trippier (che piace all', che gli ha offerto 4 anni di contratto), di Almendra del Boca Juniors.

Capitolo Albiol. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport il difensore spagnolo, attualmente in scadenza nel giugno del 2021, resterà in anche nella prossima stagione. Ma per bocca del padre vorrebbe prolungato il suo contratto fino al giugno del 2022.