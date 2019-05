Calciomercato Milan, Romagnoli promette: "Ci vediamo a luglio"

Alessio Romagnoli giura amore al . Il capitano allontana le voci che lo vorrebbero tra i possibili partenti in estate, rassicurando il popolo rossonero attraverso un post Instagram.

"Rimane l’amaro in bocca per un finale che poteva essere diverso. Ogni stagione, ogni partita ti insegna qualcosa. Ripartiamo da questi 68 punti e da questo quinto posto per migliorarci il prossimo anno".

Quello di Romagnoli ai tifosi del Milan suona come un 'arrivederci' dunque, scenario questo che spegnerebbe l'ipotesi di un addio nella prossima finestra di mercato.

"Grazie a tutti i tifosi che quest’anno hanno riempito San Siro e si sono fatti sentire in massa in trasferta. Ora due partite in Nazionale per chiudere al meglio la stagione... ci vediamo a luglio".