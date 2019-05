Romagnoli al Milan: "Futuro? Capitano e contratto lungo ma sono cose da chiedere alla società"

Non è bastata la vittoria contro la al per tornare a giocare la . I rossoneri, a causa delle contemporanee vittorie di ed , hanno concluso al quinto posto e disputeranno la fase a gironi dell'.

Al termine del match in zona mista è intervenuto il capitano rossonero Alessio Romagnoli.

"Dispiace, anche perchè abbiamo saputo che l' ha fallito due occasioni a tempo scaduto, ma questo è il calcio. Purtroppo nel corso della stagione abbiamo commesso l'errore di buttare via dei punti in partite che erano semplici e che non abbiamo chiuso. Potessi scegliere giocherei nuovamente il derby di ritorno ed il match contro il ".