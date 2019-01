Calciomercato Milan, Piatek caldo: venerdì summit Leonardo-Preziosi

Milan sempre più su Piatek: nella giornata previsto un incontro tra Leonardo ed Enrico Preziosi, per il polacco pronto un ingaggio da 2M più bonus.

Milan sempre più convinto di Krzysztof Piatek. Quella di venerdì sarà una giornata cruciale per il passaggio del polacco dal Genoa ai rossoneri, con un summit fissato tra Leonardo e il patron rossoblù Enrico Preziosi.

Con DAZN vedi oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Come fa sapere 'Sky' il direttore generale del Diavolo incontrerà il presidente dei liguri per muovere passi in avanti nella trattativa che dovrebbe portare Piatek alla corte di Gattuso: la cifra è sempre quella, 40 milioni di euro.

Questo è ciò che chiede il Genoa per privarsi del proprio gioiello, mentre il Milan ha già pronto il contratto da sottoporre all'erede prescelto di Higuain: 2 milioni più bonus di ingaggio a stagione (lo stipendio attuale ammonta 450mila euro).

Nel pomeriggio, il direttore sportivo del Grifone Perinetti aveva preannunciato che le due società si sarebbero viste per Piatek: l'intrigo del mercato di gennaio potrebbe presto sbloccarsi.