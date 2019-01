Calciomercato Milan, Calhanoglu si allontana da Lipsia: per Rangnick è finanziariamente impossibile

L'allenatore del Lipsia in conferenza stampa chiude le porte a un possibile arrivo del turco, definendo l'operazione finanziariamente impossibile.

Hakan Calhanoglu potrebbe non aver giocato a Jeddah l'ultima partita con la maglia del Milan. Il trequartista turco è stato seguito dal Lipsia nelle scorse settimane, ma il tecnico e direttore sportivo Ralf Rangnick ha chuso le porte, definendo l'operazione come finanziariamente impossibile per il club.

Le parole di Rangnick, arrivate in conferenza stampa a due giorni dal match di campionato contro il Borussia Dortmund, sembrano mettere fine a una trattativa che sembrava potersi sviluppare sulla base di 22 milioni di euro.

Una cifra ritenuta evidentemente eccessiva dal direttore sportivo e allenatore del club, che l'ha definita come una trattativa non fattibile, anche in virtù del prezzo pagato dal Milan per acquistarlo nell'estate 2017.

"Finanziariamente non è un'operazione fattibile per noi".

Il Milan sembrava poter vacillare di fronte alle crescenti offerte da parte del club tedesco, che durante questo mercato si è già rinforzato con due acquisti: il classe 1999 statunitense Tyler Adams e Amadou Haidara, entrambi da due squadre Red Bull, rispettivamente New York e Salisburgo.

Per il centrocampista arrivato dagli austriaci il Lipsia avrebbe già sborsato 18 milioni di euro. Inoltre Calhanoglu, classe 1994, sarebbe uno strappo alla regola per i RotenBullen, la cui filosofia societaria imporrebbe di comprare soltanto giocatori sotto i 24 anni.