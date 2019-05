Calciomercato Manchester United, Dembélé nel mirino: c’è la prima offerta

Moussa Dembélé è un nuovo obiettivo del Manchester United. Il club inglese ha già presentato un’offerta da 40 milioni al Lione.

Il ha individuato in Moussa Dembélé uno dei suoi grandi obiettivi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto appreso da Goal, il club dei Red Devils ha già presentato un’offerta al di 40milioni di euro per l’attaccante che, approdato in la scorsa estate dopo l’ottima parentesi al , ha realizzato in questa stagione 23 goal complessivi (15 quelli in campionato in 32 partite) attirando su di se le attenzioni di molti importanti club della Premier League.

Reduce da un’annata deludente, lo United è alla ricerca di giocatore che possano andare a rafforzare il reparto avanzato della squadra guidata da Ole Gunnar Solskjaer.

I Red Devils, in realtà, seguono Moussa Dembélé da diverso tempo e da quando cioè militava nelle giovanili del e fu Eric Cantona a suggerire il suo acquisto.

L’attaccante è legato all’OL da un contratto che scadrà nel 2021, cosa questa che consente al club transalpino di poter tenere una posizione di forza nel corso delle trattative.

L'articolo prosegue qui sotto

Fondamentale sarà vedere quanto Dembélé sarà attratto dalla possibilità di giocare a Manchester, soprattutto in considerazione del fatto che lo United, piazzatosi al sesto posto in campionato, nella prossima stagione non prenderà parte alla e sarà protagonista dell’ .

Gli stessi Red Devils, intanto, non sono ancora certi della permanenza di Romelu Lukaku, il cui nome degli ultimi giorni è stato accostato anche a quello dell’ e comunque sembrano destinati a recitare un ruolo da protagonista nella prossima sessione di mercato.

La squadra di Solskjaer nell’ultima Premier League è stata staccata di 32 punti dai campioni del City e quindi ha bisogno di essere rafforzata. Non è quindi un caso che recentemente siano circolati i nomi Daniel James, Jadon Sancho, Nicolas Pepe, Matthijs de Ligt e Aaron Wan-Bissaka, mentre di contro si continua anche a parlare della non certa permanenza di Alexis Sanchez, Paul Pogba e David De Gea.