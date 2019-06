Calciomercato Lecce, tutto su Farias: offerti 6 milioni al Cagliari

Il Lecce vuole Diego Farias a titolo definitivo e ha già la disponibilità totale del brasiliano. La richiesta del Cagliari è di 7,5 milioni.

Se Ciccio Caputo si ritrova a sfogliare la classica margherita per decidere quale sia la pretendente giusta in vista della prossima stagione, il suo ex compagno nell'attacco dell' non è da meno: anche Diego Farias è destinato a rimanere in A.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Non con la maglia dei toscani, che dovranno ripartire dalla Serie B dopo la retrocessione, né con quella del , dove è tornato per fine prestito ma da dove dovrebbe presto ripartire. Magari in direzione , il club che con maggiore decisione si sta muovendo per portarlo a casa.

Secondo 'Sportitalia', il Lecce ha offerto 6 milioni di euro al Cagliari per avere Farias a titolo definitivo. Il club sardo, però, al momento ne chiede 7 e mezzo. Una forbice non esagerata che, a meno di sorprese, potrà ridursi ulteriormente nei prossimi giorni.

Decisiva è anche la volontà di Farias, che ha già dato la propria disponibilità totale al trasferimento al Lecce. Non rimane ora che da trovare l'accordo definitivo tra i pugliesi e il Cagliari perché l'affare possa andare in porto.